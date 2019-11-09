«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в AI-Russia Alliance

В России создан первый межотраслевой Альянс по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), в который вошли «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. Соответствующее соглашение было подписано главами организаций в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

AI-Russia Alliance предполагает совместную деятельность для упрощенного порядка внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), участие компаний в разработке нормативной базы для беспилотного автомобильного и воздушного транспорта, а также законодательства в области промышленных и персональных данных.

Кроме того, Альянс будет координировать деятельность бизнес-сообщества и научных организаций в соответствии с планом реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Также на форуме презентовали проект «Цифровая нефть». С его помощью, в результате применения нейросети, «Газпром нефти» удалось найти на Ямале скрытые залежи углеводородов. Анализ геологии и скважин с помощью искусственного интеллекта увеличил добычу нефти дополнительно на 70 баррелей в сутки. При этом себестоимость ее извлечения на поверхность составила всего 1,5 доллара США за баррель, что уже окупило все затраты на разработку технологии.

«Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта — одна из актуальных задач для российской экономики. И Альянс способен стать эффективным инструментом для ее решения. Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

По оценкам «Газпром нефти» уже начиная с 2025 года на этапе геологоразведки цифровые технологии могут дополнительно приносить компании более 6 миллиардов рублей ежегодного эффекта. Один из флагманских проектов компании в этой области — программа «Когнитивный геолог».

Система обучается путем вероятностных вычислений выстраивать детальные цифровые модели месторождений, которые по своим размерам могут превосходить многие страны Европы. Цикл геологического анализа при этом сокращается с 6 месяцев до 1-2 недель. Построение геологических моделей — это задача распознавания образов и восстановления изображений, схожая с распознаванием лица по характерным точкам в FaceID на смартфоне.

