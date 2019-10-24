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«Газпром нефть» открыла Интегрированный центр разработки месторождений

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Компания «Газпром нефть» запустила первый в России Интегрированный центр разработки месторождений (ИЦРМ). Создание единого организационного и цифрового пространства позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов и выхода на стадию «первая нефть». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Торжественное открытие ИЦРМ состоялось 24 октября 2019 года в Тюмени при участии председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Интегрированный центр разработки месторождений обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений. Основная задача новой структуры — обеспечение эффективного освоения и эксплуатации месторождений на всех этапах, а также комплексный контроль за реализацией крупных проектов в основных центрах нефтедобычи «Газпром нефти». В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться на все активы компании.

Деятельность Центра основана на использовании современных цифровых инструментов для работы с большими массивами данных, интегрированном моделировании и комплексном анализе информации. В его состав входят три подразделения — региональный центр управления проектами, центр управления бурением и центр управления добычей. Их функционал соответствует основным этапам жизненного цикла крупных нефтегазодобывающих проектов. С единой площадки будут контролироваться все этапы разработки месторождений — от подготовки к началу добычи первой нефти до завершения эксплуатации актива. Центр возьмет на себя управление процессами добычи и круглосуточное геологическое и инженерно-технологическое сопровождение бурения высокотехнологичных скважин.

«Цифровая трансформация сегодня — один из стратегических приоритетов. Применение искусственного интеллекта, технологий анализа больших данных позволяет успешно выполнять сложнейшие производственные задачи, принимать взвешенные инвестиционные решения. Тем самым мы не только достигаем высоких показателей эффективности, но и создаем основу для дальнейшего развития компании и отрасли в целом. В нашем центре применяется новая для индустрии бизнес-модель управления проектами в добыче и формируются кросс-функциональные команды, что способствует повышению профессиональных компетенций и появлению уникальных специалистов», — отметил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Единые информационные системы сегодня действуют в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, ЖКХ, транспортной сфере. Серьезные шаги в цифровизации делают и флагманы нефтегазовой отрасли. Активно используя в своей деятельности цифровые технологии, компании не только существенно экономят, но и исключают риски, связанные с человеческим фактором. Внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства, цифровизация — это основные задачи, которые стоят сегодня перед российской нефтегазовой отраслью», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

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