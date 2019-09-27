«Газпром» задумал превратить газ в алмаз

«Газпром нефть» объявила тендер на исследование процессов превращения газа в твердые продукты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Предполагается, что в конечном итоге можно будет получить синтетические алмазы.

Исполнителю, в частности, нужно будет создать установку для производства твердых материалов из углеводородного сырья. Использование такой установки предполагается на новых нефтегазовых активах компании.

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В конечном итоге в «Газпроме» планируют получить не только синтетические алмазы, но и синтез-газ, водород, структурированный углерод и твердые синтетические и теплоизоляционные материалы, а также наполнители для стройматериалов, уточняет РИА Новости. В техническом задании также указывается, что исследование должно быть проведено с учетом последних достижений науки и техники.

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