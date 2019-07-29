Покупатели элитных алмазов пожаловались на нелегкую жизнь

Покупателям элитных драгоценных камней стало сложнее заработать, пишет агентство Bloomberg. Один из крупнейших алмазных концернов De Beers стал делать меньше скидок своим клиентам, что заставило их действовать себе в убыток, рассказали игроки рынка.

Покупатели, известные как сайтхолдеры (в том числе Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.), покупают камни De Beers на торгах в Габороне (Ботсвана). В продажах принимает участие ограниченное количество компаний, отобранных концерном, — их называют «алмазным синдикатом». Концерн устанавливает цены на бриллианты, но в последнее время они оказались выше рыночных. Это сделало работу всего синдиката бесполезной.

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Рынок драгоценных камней в настоящее время находится не в лучшем положении. Bloomberg указывает на две причины. Во-первых, продажи дорогих ювелирных изделий падают, поскольку рынок переполнен иными предметами роскоши, например, одеждой или сумками. Вторая проблема — нежелание банков финансировать торговцев камнями. Многие игроки уходят с рынка, нарвавшись на мошенников и плохие кредиты.

В середине июля De Beers принял решение сократить производство в 2019 году из-за переизбытка драгоценных камней на рынке. Продажи компании сократились на 500 миллионов долларов по сравнению с 2018-м. De Beers уже пошла на уступки покупателям: в частности, им разрешили сокращать число запланированных к приобретению бриллиантов и откладывать согласованные сделки. Чтобы стимулировать спрос, концерн увеличит расходы на рекламу и маркетинг до 170 миллионов долларов в 2019 году.

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