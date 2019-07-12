Крупнейший в мире алмазный рудник закроют

Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.

Рудник Argyle проработал почти четыре десятилетия. Отмечается, что около 90 процентов розовых-пурпурных драгоценных камней были добыты именно там. Это одни из самых дорогих в мире алмазов.

Закрытие рудника связывают с тем, что изобилие дешевых и мелких алмазов уменьшило прибыль Rio Tinto Group. В декабре некоторые клиенты компании отказались от покупки дешевых камней из-за угрозы снижения цен на алмазы на рынке.

Добычу планируется завершить до конца следующего года. Предполагается, что к тому времени запас экономически выгодных камней (их осталось порядка 150 штук) будет исчерпан.

По оценкам Bloomberg, закрытие рудника оживит рынок и может привести к росту цен на алмазы. Rio Tinto Group занимает третье место на алмазном рынке после «Алросы» и De Beers.

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