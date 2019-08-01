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Миру предрекли дефицит бриллиантов

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В ближайшие несколько лет на рынке может возникнуть дефицит бриллиантов. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов.

«В течение семи лет рынок потеряет около 15 миллионов каратов алмазов, то есть более 10 процентов», — сказал он. Это объясняется в том числе истощением действующих месторождений и трудностями с поиском и разработкой новых. Кроме того, по словам Иванова, рост потребления ювелирных украшений может замедлиться из-за торговой войны США и Китая — крупнейших рынков сбыта.

Собеседник издания добавил, что цены на качественные бесцветные бриллианты массой более пяти карат растут с 1978 года. «И цены продолжат расти, так как добыча и предложение алмазов на рынке будут снижаться», — заключил он, отметив, что по итогам первого квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам второго квартала текущего года в компании зафиксировали падение продаж камней — они снизились на 22 процента. «При этом спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции остается стабильным, что создает предпосылки для восстановления активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу третьего квартала текущего года, в преддверии периода рождественских продаж», — указали в «Алросе».

В настоящее время на алмазном рынке наблюдается переизбыток сырья. Последствия ощутили на себе крупные игроки — например, De Beers пришлось сменить стратегию после обрушения продаж на полмиллиарда долларов и сократить производство. Из-за понесенных убытков концерн Rio Tinto Group решил закрыть рудник Argyle, который является одним из самых крупных поставщиков относительно недорогих и мелких камней.

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