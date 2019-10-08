«Газпром нефть» издала уникальную энциклопедию об истории и культуре курдов

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков представил президенту Курдского автономного района Республики Ирак Нечирвану Барзани книгу «Курды. Легенда Востока», выпущенную по инициативе и при поддержке компании. Издание содержит уникальные материалы и редчайшие иллюстрации из собраний российских и зарубежных музеев и университетов. Это первая в мире книга, а по масштабу содержания фактически энциклопедическое издание, со всесторонним рассказом об истории и культуре курдов, рассказали «Ленте.ру» в компании.

Издание рассказывает о происхождении и историческом пути курдов, их религиозной жизни, обычаях и праздниках, языке, фольклоре и литературе. Отдельные главы посвящены историческим связям курдского народа с Российской империей, СССР и Российской Федерацией, а также развитии курдского национального движения.

«Иракский Курдистан — один из ключевых регионов развития международного бизнеса „Газпром нефти“. Работая здесь, мы не только уделяем внимание технологичности и безопасности наших нефтедобывающих активов, но и выступаем партнером региональных властей, реализуем социальные проекты. Одним из таких них стало издание книги „Курды. Легенда Востока“. Мы разработали концепцию книги и привлекли к ее созданию ведущих российских ученых-востоковедов. Уверен, что этот труд стал существенным вкладом в сохранение и популяризацию истории и культуры курдского народа», — комментирует издание член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Работа над изданием продолжалась на протяжении трех лет. В его подготовке участвовали ведущие эксперты Института востоковедения РАН (Москва) и Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург). Всего в проектную группу вошли 17 известных курдоведов и исследователей, а также редакционный коллектив из 14 человек. Подготовка издания велась под началом научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина и директора Института восточных рукописей РАН Ирины Поповой. Куратором проекта выступила «Русская Гуманитарная Миссия», осуществляющая проекты гуманитарного сотрудничества в регионе Ближнего Востока, в Средней Азии и на Балканах.

Экземпляры издания на русском и английском языках будут переданы в крупнейшие библиотеки и университеты Иракского Курдистана и России. «Курды. Легенда Востока» — уже вторая книга, изданная по инициативе «Газпром нефти». В 2015 году по инициативе «Газпром нефти» была выпущена первая книга об истории и культуре курдского народа — «Земля Легенд: Курдская культура глазами российских исследователей».

Презентация книги состоялась в ходе рабочей поездки министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Ирак и КАР.