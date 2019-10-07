Россия войдет в число стран-лидеров по производству катализаторов

Благодаря новому заводу, который построит «Газпром нефть», Россия обеспечит собственное производство высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. Катализаторный завод в Омске спроектирован по принципу полного технологического цикла, мощность комплекса составит 21 тысячу тонн. Этот объем достаточен для закрытия потребностей российского рынка и дает возможность экспортировать отечественную продукцию за рубеж. На заводе будет выпускаться 15 тысяч тонн катализаторов для каткрекинга, необходимых для производства бензина, 4 тысячи тонн — для гидроочистки и производства дизельного топлива и 2 тысячи тонн — для гидрокрекинга и обеспечения процессов глубокой нефтепереработки. Выход завода на проектную мощность планируется в 2021 году.

Сегодня от 7 до 100 процентов потребностей нужд нефтепеработчиков закрывают зарубежные поставщики. С вводом в эксплуатацию нового катализаторного завода «Газпром нефти» в Омске Россия сможет претендовать на выход в пул мировых поставщиков катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности.

«Никаких препятствий для поставок катализаторов в другие страны я не вижу. Но на этом рынке достаточно высокая конкуренция. И здесь надо работать постоянно с качеством поставляемого продукта. Катализаторный бизнес очень подвижный и в нем нельзя останавливаться ни на минуту», — комментирует «Ленте.ру» заведующий лабораторией катализаторов и нефтепереработки Института катализа имени Борескова Олег Климов. В 2016 году Олег Климов руководил успешными испытаниями первых в стране собственных катализаторов гидроочистки «Газпром нефти».

Эксперты отмечают, что потребности российских НПЗ в катализаторах постоянно растут. В 2011 году потребление катализаторов на всех российских предприятиях составляло чуть более 7 тысяч тонн, а в 2017 году этот показатель увеличился до 11,2 тысячи тонн. На рубеже 2019-2020 годов российская нефтянка подходит к объему в 17-18 тысяч тонн, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. С 2011 года в стране введено в строй порядка 80 новых установок вторичной переработки нефти. Для большинства из них требуются катализаторы — в большем или меньшем объеме.

«Катализаторы предназначены для получения качественных моторных топлив. Если будут хорошие катализаторы, то будут нормальные моторные топлива. Моторные топлива по международным стандартам у нас сейчас производятся большей частью на импортных катализаторах. И фактически Россия находится в полной зависимости от поставок этих катализаторов из-за рубежа. Прекратятся поставки — не будет у нас нормальных топлив. И чтобы исключить какую бы то ни было зависимость от разного рода случайностей, нужно активно развивать собственное их производство», — подчеркнул Олег Климов.

Александр Фролов также отметил, что процесс освоения и усовершенствования имеющихся продуктов, как производящихся внутри страны, так и импортируемых, сейчас в нашей стране практически полностью завершен, поэтому впереди — разработка инновационных катализаторов.

