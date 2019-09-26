«Газпром нефть» создаст Цифровой дом для разработчиков и клиентов

Компания «Газпром нефть» в 2020 году откроет Цифровой дом в Санкт-Петербурге. Он станет одним из крупнейших технологических пространств на территории города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В Цифровом доме будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после реставрации здания корпуса номер 12. Особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий «Газпром нефти». В специальной демо-зоне здания можно будет протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании перед их официальным запуском.

Цифровой дом станет частью экосистемы цифровой трансформации «Газпром нефти». Он объединит центры компетенций из разных отраслевых направлений — геологоразведки, добычи, нефтепереработки и сбыта. Их кросс-функциональное взаимодействие ускорит тиражирование флагманских цифровых проектов по всем активам компании, а также обеспечит новый уровень развития клиентских сервисов.

Для прикладных исследований и тестирования гипотез будут созданы девять специализированных лабораторий. Работа каждой из них будет сконцентрирована в области технологий Индустрии 4.0: машинного обучения, видеоаналитики, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, устройств мониторинга здоровья и других сквозных технологий.

«Цифровой дом станет еще одним драйвером наших технологических проектов, наряду с действующими в Петербурге научными и инженерными центрами компании. Мы продолжаем развивать в городе инновационный кластер, привлекая к сотрудничеству все ведущие вузы и команды разработчиков. Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями», — прокомментировал новость директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.