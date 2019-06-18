«Газпром нефть» завершила первую часть проекта «Нарвал. Легенда Арктики»

Компания «Газпром нефть» и Институт проблем экологии и эволюции РАН имени Алексея Северцова успешно завершили первый этап экспедиции проекта «Нарвал. Легенда Арктики». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В результате четырехнедельной научной экспедиции в район архипелага Земля Франца-Иосифа исследователям удалось получить уникальные данные об обитании редкого вида китообразных — нарвалов, называемых также морскими единорогами. Во время авиационных разведок исследователи зафиксировали нарвалов в северной части архипелага у островов Карла-Александра и Джексона. Группы нарвалов общей численностью более 30 особей состояли из самцов и самок с детенышами. Регистрация сразу нескольких материнских групп в одной акватории, по мнению ученых, крайне важное событие. Предположительно, воды архипелага служат местообитанием репродуктивной части популяции.

Новые данные, полученные в ходе совместной экспедиции, позволят сформировать программу по дальнейшему изучению нарвалов и среды их обитания в Арктике высоких широт до 2022 года. Исследования научной группы проекта «Нарвал. Легенда Арктики» проводились во время полярной экспедиции «Трансарктика-2019», организованной Росгидрометом по поручению правительства России с целью изучения состояния природной среды Арктики и ее вероятных изменений в условиях современного глобального потепления.

Проект «Нарвал. Легенда Арктики» был представлен председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым в 2018 году на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) под председательством президента России Владимира Путина. «Нарвал. Легенда Арктики» является экологическим проектом масштабной программы компании «Газпром нефть» — «Время Арктики». В рамках этой программы разрабатываются Новопортовское месторождение, Приразломное месторождение (добыча нефти осуществляется с морской платформы «Приразломная») и Восточно-Мессояхское – самое северное из разрабатываемых континентальное месторождение России. Осуществлен уникальный проект по круглогодичной транспортировке добытой нефти по Северному морскому пути. Благодаря этим проектам «Газпром нефть» удерживает лидерство среди российских компаний по эффективному промышленному освоению арктического региона.