«Газпром нефть» заключила соглашения о развитии платформы «Профессионалы 4.0»

На Петербургском международном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов, президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали документ о сотрудничестве на платформе «Профессионалы 4.0». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Сотрудничество направлено на поиск талантов и решение технологических проектов в составе гибких команд. В основе лежит знакомый всем принцип уберизации — платформенного взаимодействия исполнителей и заказчиков, при котором вмешательство посредников в процесс сведено к минимуму. Инициаторы «Профессионалов 4.0» намерены вывести культуру выполнения проектов на качественно новый уровень.

«Проект «Профессионалы 4.0» может быть успешен только как экосистема с большим количеством партнеров и участников. Мы рады, что платформа вызвала большой интерес и у крупных прогрессивных компаний, и у региональных органов государственной власти, и у ведущей российской бизнес-школы. Это позволяет развивать функционал «Профессионалов 4.0», предлагать пользователям широкий круг интересных задач из разных сфер экономики и госуправления, а в конечном итоге привлекать на платформу все больше новых талантов», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Проект поддерживает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». На платформе уже размещено более 70 проектов от крупных компаний, бизнес-школ и органов госвласти. В апреле к проекту присоединились финалисты и полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России».

«CИБУР плодотворно работает с талантами как на внутреннем, так и на внешнем рынке по направлению улучшения бизнес-процессов компании. Мы рассматриваем цифровую платформу «Профессионалы 4.0» как еще один инструмент для поиска интересных решений. Привлечение сторонней экспертизы позволит нам повысить свою эффективность»,— прокомментировал новость председатель правления «Сибур» Михаил Карисалов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сотрудничество на платформе внесет новые управленческие технологии, новаторские идеи для решения существующих государственных задач. «Мы видим интерес к нашим проектам от профессионалов и будем рады, если участники увидят в Ленинградской области реальные возможности для приложения своих талантов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.