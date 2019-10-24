«Газпром нефть» создаст технологический нефтепромышленный кластер в Тюмени

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов подписали соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. В него войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы.

«Газпром нефть» и ее дочерние общества, действующие на территории Тюменской области, станут координаторами совместных проектов. При участии Научно-Технического Центра компании определены ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников.

Проекты кластера будут реализовываться в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром. В результате взаимодействия партнеров в регионе будет осуществляться весь цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Инновации планируется применять на активах «Газпром нефти» в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке «цифровых двойников» месторождений.

«В стратегии развития до 2030 года "Газпром нефть" ставит перед собой цель стать лидером отрасли по технологичности. Для этого мы формируем в России систему, которая объединит интеллектуальный и производственный потенциал отечественных компаний. Частью такой системы будет новый масштабный нефтепромышленный кластер в Тюмени. Он позволит создавать актуальные для бизнеса технологии, востребованные как на российском, так и на международном рынке», — отметил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Компетенции и уровень задач, формируемые "Газпром нефтью", позволят предприятиям технологически перевооружаться, применять современные подходы к научно-технологическому развитию, повышать свой уровень в соответствии с требованиями заказчиков нефтегазовой отрасли. Уже сегодня есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера. Также у них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.