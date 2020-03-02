Японский проект победил в конкурсе на развитие участка на Охтинском мысе

Проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei победил в конкурсе на разработку архитектурной концепции Охтинского мыса в Санкт-Петербурге, стала победителем международного конкурса, проведенного «Газпром нефтью». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе нефтяной компании.

В конкурсе приняли участие российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов, французское бюро Valode&Pistre.

«Предложенное японскими архитекторами концептуальное решение деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов», — прокомментировала итоги конкурса член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина. По ее словам, компания считает крайне удачной предложенную идею по созданию во внутренних пространствах комплекса зеленых галерей и вертикального озеленения.

Бюро Nikken Sekkei предложило создать на участке инновационный комплекс мирового уровня, который будет состоять из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы. По предварительным расчетам, общественная зона и парк на набережной смогут ежедневно принимать тысячи посетителей. В остальной части комплекса будет создано рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти». Там разместятся центры развития технологий и управления международными проектами.

«Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы», — заявил президент Nikken Sekkei Тадао Камеи.

До середины 1990-х годов на Охтинском мысе находились работающие цеха советского Петрозавода. После того, как предприятие прекратило работу, и до середины 2000-х годов все производственные здания находились в заброшенном состоянии. В 2006 году «Газпром нефть» приобрела эти земельные участки с находящимися на них сооружениями. В течение пяти лет по заказу компании на Охтинском мысе проводились археологические раскопки на площади 4,4 гектара. Работы выполняли сотрудники СЗНИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина (исследовано 2,7 гектара) и эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой (исследовано 1,7 гектара). В ходе работ выявлены участки культурного наследия общей площадью 2,4 гектара. Из них 0,8 гектара расположены на территории «Газпром нефти», а остальные участки (1,6 гектара) находятся в собственности города. Государственные эксперты Института истории материальной культуры РАН, работавшие на Охтинском мысе, высказались против идеи реконструкции фрагментов найденных на Охтинском мысе земляных сооружений из-за отложенного и неизбежного разрушения земляных слоев.

При этом отмечается, что на четырех охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь не более 0,8 гектара, что составит чуть более 15 процентов от общей площади проекта. Эти объекты останутся в неприкосновенности и будут выведены за пределы застройки, а после благоустройства станут частью общественной зоны комплекса и парка.

Эксперт Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, руководившая экспедицией на Охтинском мысу, заявляла, что ни один из музеев Санкт-Петербурга не принял находки археологов. Кроме того, Русского музея Владимир Гусев ранее отмечал, что для музеефикации подходят только совершенно уникальные, интересные культурные объекты: «Петербург в принципе стоит на богатых культурных слоях. Вряд ли нужно сохранять любые раскопки, которые сопровождают каждую стройку».