«Газпром нефть» успешно испытала тяжелый беспилотный вертолет в Арктике

На Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении (Гыданский полуостров, ЯНАО) впервые в России «Газпром нефть» испытала беспилотный воздушный комплекс, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Беспилотный вертолет «Тайбер» KAGU-150 успешно совершил несколько рейсов и доставил на нефтепромысел материально-технические ресурсы. Цель испытаний — подтвердить потенциал беспилотных технологий для оперативного и безопасного жизнеобеспечения северных автономных месторождений. Проект реализован специалистами «Газпромнефть-Снабжения», представителями отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер», сотрудниками «Мессояханефтегаза».

Воздушный робот, управляемый с логистической базы компании в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 километров и доставил на месторождение 150-килограммовый груз. Аппарат продемонстрировал высокие технические возможности в условиях Заполярья. Второй этап испытаний на Восточной Мессояхе запланирован на декабрь 2020 года: разработчики воздушного комплекса и нефтяники намерены протестировать беспилотник в условиях арктической зимы.

Внедрение беспилотных технологий в логистические процессы на северных месторождениях – ключевая задача «Газпром нефти», почеркнули в пресс-центре комании. Ежегодно на автономные нефтепромыслы наземным и воздушным транспортом компания завозит сотни тысяч тонн инженерного и бурового оборудования, строительных материалов, ресурсов для жизнеобеспечения центров нефтедобычи. Использование беспилотной авиации открывает перед нефтяниками большие возможности для оперативной и безопасной доставки на месторождение необходимых ресурсов, а также ускоряет процесс внедрения беспилотных решений в логистические процессы компании.

«Уровень эффективного использования компанией «Газпромнефть-Снабжение» новых технологий в складской и транспортной логистике позволяет говорить о совершенно новом подходе к созданию и эксплуатации логистической инфраструктуры, в основе которого — современные, доказавшие свою экономическую эффективность решения», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.