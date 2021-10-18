Художник из США Туник снял 200 обнаженных людей в белой краске на берегу Мертвого моря

Сотни голых людей выстроились на берегу Мертвого моря в рамках проекта художника и фотографа-акциониста из США Спенсера Туника. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 18 октября.

Туник устроил фотосессию с двумя сотнями обнаженных людей, окрашенных в белую краску. Проект 54-летнего художника посвящен падению уровня воды в Мертвом море.

Это уже третья фотосессия на берегу Мертвого моря, организованная Туником. Десять лет назад он запечатлел в водоеме тысячу обнаженных моделей. Пять лет спустя он вновь вернулся в то же самое место, чтобы снять моделей на обмелевшем берегу.

В мае 2020-го Туник опубликовал в соцсетях серию работ под названием «Держитесь поодиночке вместе», для создания которой раздел толпу изолировавшихся людей и сфотографировал их в групповом видеочате.