Сообщение о смерти 20 пациентов из-за отключения ИВЛ оказалось недостоверным

Сообщение о смерти 20 пациентов из-за отключения аппаратов ИВЛ в ковидном госпитале Новотроицка Оренбургской области оказалось недостоверным. При проверке распространившегося в сети сообщения выяснилось, что оно содержит признаки фейка.

Первоисточником информации стал Telegram-канал «Курилка Дома Советов», который имеет больше пяти тысяч подписчиков. В публикации канала говорится, что на минувших выходных в ковидном госпитале Новотроицка из-за отключения аппаратов ИВЛ скончались 20 пациентов, а в «справках о смерти указывались другие диагнозы». Информация приводится без какого-либо документального или проверяемого визуального подтверждения. В материале также не указано, кто является источником информации.

Авторы канала не указывают, в каком именно госпитале мог произойти описываемый инцидент. Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Новотроицка, в городе работает пять ковидных госпиталей.

Изложенные в посте Telegram-канала данные опровергли региональные власти. «Что касается кислорода. В регионе нет дефицита кислорода и аппаратов ИВЛ. Мы прилагаем много усилий, чтобы закрыть все койки. В выходные в Новотроицке не было остановки кислородной станции, не было отключения аппаратов ИВЛ, это невозможно скрыть», — заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, ее слова приводит издание «Оренбург Медиа».

Публикация не получила широкого охвата в СМИ — материалов про факт смертей нет ни в региональных, ни в федеральных изданиях.