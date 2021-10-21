Стал известен формат обучения в МГУ во время нерабочих дней

МГУ переходит на дистанционное обучение на период с 28 октября по 7 ноября

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) на период объявленных мэром Москвы нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в этот период структурные подразделения университета будут осуществлять взаимодействие и проводить консультации со студентами исключительно с применением электронного обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В этот период приостановят работу организации сферы услуг, общепита и развлечений, среди которых рестораны и торговые центры.

19 октября Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.