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Стали известны самые популярные бренды 2021 года

Lyst: французский дом моды Balenciaga стал самым популярным брендом одежды в мире
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Фото: Tingshu Wang / Reuters

Французский дом моды Balenciaga стал самым популярным брендом одежды в мире. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Согласно результату отчета, Balenciaga занял первую позицию списка, составленного по итогам третьего квартала 2021 года. Специалисты связывают популярность марки с совместной коллаборацией с рэпером Канье Уэстом, а также с созданием первой за 53 года коллекции Haute Couture.

В то же время на второй и третьей строчках в рейтинге оказались Gucci, который в прошлом квартале одержал первенство, и Dior, опустившийся со второго места. За ними последовали бренды Prada и Louis Vuitton, которые замкнули пятерку лидеров.

Отмечается, что в опубликованный список также вошли такие модные дома, как Nike, Bottega Veneta, Versace, Fendi и Saint Laurent, а также Moncler, Burberry, Valentino, Off-White, Loewe и другие.

Эксперты подчеркнули, что самыми востребованными предметами гардероба, в свою очередь, стали авоська Prada, атласные туфли на каблуке Versace, тапки Bottega Veneta, кроссовки Nike React Vapor NXT и кожаные лоферы JW Anderson с цепью на союзке.

В январе Gucci удостаивался звания самого популярного модного бренда в мире. При этом вторую строчку рейтинга заняла марка Balenciaga, а на третьей расположился Moncler.

Рейтинг Lyst составляется одноименной платформой поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж.

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