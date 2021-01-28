Названы самые популярные модные бренды в мире

Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом одежды в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Согласно отчету, Gucci занял первую позицию рейтинга, составленного по итогам четвертого квартала 2020 года. Эксперты связывают популярность бренда с началом продаж совместной коллекции с маркой The North Face, а также с появлением певца Гарри Стайлса в наряде Gucci на обложке Vogue.

На второй и третьей строчках в списке самых востребованных производителей одежды оказались Balenciaga, который в прошлом квартале занял пятую позицию, и Moncler, поднявшийся с 13-го места. За ними последовали модные дома Off-White и Prada, которые замкнули пятерку лидеров.

Отмечается, что в рейтинг также вошли такие бренды, как Saint Laurent, Bottega Veneta, Versace и Valentino, а также Fendi, Nike, Burberry, Jacquemus и другие.

В октябре Gucci уже удостаивался звания самого популярного модного бренда в мире. При этом вторую строчку рейтинга заняла итальянская стрит-стайл марка Off-White, а на третьей расположился американский спортивный бренд Nike.

Рейтинг Lyst составляется одноименной платформой поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж.