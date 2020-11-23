Названы два лучших наряда женщин королевской семьи за год

Винтажное подвенечное платье внучки Елизаветы II принцессы Беатрис, а также костюмы жены принца Гарри Меган Маркл после переезда в США назвали самыми лучшими нарядами женщин королевской семьи за 2020 год. Исследование платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, приводит Daily Mail.

Для закрытой свадьбы, состоявшейся в июле, принцессы Беатрис выбрала платье из старой коллекции британского модельера Нормана Хартнелла, которое ранее принадлежало ее бабушке. На торжестве украшенное драгоценными камнями платье с пышными короткими рукавами было дополнено бриллиантовой диадемой с фатой.

Меган Маркл, в свою очередь, привлекла внимание экспертов моды своими монохромными образами, в которых выходила в свет после отказа от королевских привилегий. В то время в ее гардеробе появились однотонный костюм Emilia Wickstead изумрудного цвета, а также ярко-голубое платье Victoria Beckham.

Сообщается, что аналитики Lyst составили список главных модных событий года на основе самых «ярких» образов знаменитостей за 2020 год. В рейтинг также вошел популярный в начале пандемии коронавируса челлендж #PillowChallenge, при котором звезды публиковали снимки с подушками, закрепленными на талии с помощью ремня, подвеска супруги Барака Обамы Мишель со словом vote («голосуйте»), а также проведенные онлайн бал Met Gala и премия «Эмми».