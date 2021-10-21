Украине предрекли возвращение в 90-е из-за нехватки топлива

Украинский экономист Алексей Плотников предрек стране возвращение в 90-е из-за проблем с топливом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация в стране очень непростая, так как, несмотря на заверения властей о готовности к зиме, Украина может столкнуться с нехваткой электроэнергии. Эксперт объяснил, что впервые за последнее время население и правительство настолько расходятся в оценках: власти считают, что зима будет теплой и энергии хватит, а люди осознают, что придется готовиться к отключением электричества и холодным батареям. Все эта ситуация напоминает, скорее девяностые годы, подчеркнул Плотников. «Такие грустные аналогии», — резюмировал доктор экономических наук.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что неразумные действия по выстраиванию диалога с Россией экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера Владимира Зеленского привели к тому, что в стране разразился масштабный газовый кризис, на фоне которого цены на энергоносители для предпринимателей выросли в несколько раз.

20 октября Национальная Федерация работодателей Украины попросила власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. «Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в заявлении компании.