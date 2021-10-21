Модель раскрыла страшные проблемы со здоровьем после работы в Victoria's Secret

Бывшая модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm) раскрыла страшную правду о модных показах и их негативном влиянии на ее здоровье. Ее слова приводит Independent.

Девушка объяснила, что работницы индустрии вынуждены придерживаться строгих параметров тела. В связи с этим она регулярно сидела на диетах и испытывала постоянное чувство голода. «Я целыми днями тренировалась и спала. Я все время хотела есть. Я даже сидела на успокоительных средствах, чтобы пережить ночное время суток», — поделилась она.

Малькольм подчеркнула, что жила в подобном режиме на протяжении трех месяцев. По ее словам, она не употребляла в пищу ничего, кроме протеиновых коктейлей и овощей на пару. После выступления на показе в 2016 году героиня материала осознала, что такой образ жизни привел ее к проблемам со здоровьем.

В 2017 году ее отстранили от работы из-за того, что ее бедра стали шире на 1,2 сантиметра. После увольнения из Victoria's Secret врачи поставили девушке диагноз — сложное посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, Малькольм страдала от панических атак. Также из-за проблем с пищевым поведением у нее надолго прервался менструальный цикл.

В июле Бриджит Малькольм раскрыла «ужасные» советы коллег для похудения. Когда девушке было 14 лет, модный агент порекомендовал ей употреблять кокаин и чаще заниматься сексом, поскольку это, по его словам, поможет ей похудеть. Так модель начала бороться со злоупотреблением запрещенных веществ. Из-за регулярного чувства тревоги она с трудом посещала публичные мероприятия.