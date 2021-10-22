Россиянам раскрыли механизм манипуляции людьми через социальные сети

Глава Института исследований интернета, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян предупредил россиян о манипуляциях, на которые идут политики в соцсетях. Механизм манипуляций людьми специалист раскрыл в большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
По словам Казаряна, его удивляет то, что поклонники одних политических сил симпатизируют действиям своих сторонников в интернете, но при этом яростно осуждают оппонентов, пользующихся теми же инструментами. В пример он привел скандал с компанией Cambridge Analytica, которая, как считается, повлияла на победу Дональда Трампа на выборах президента 2016 года: она собирала личные данные пользователей Facebook и смоделировала поведение десятков миллионов американцев, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу.
«Противники Трампа пишут, что это ужас и нарушение всех прав. Но в то же время говорят, какая классная предвыборная кампания была у Барака Обамы, не задумываясь о том, что Обама задействовал те же таргетинговые инструменты для политического влияния через соцети. А теперь они кричат: "Нами манипулируют!" Правда, да, вы серьезно?» — заключил Казарян.
По словам специалиста, политическая реклама в соцсетях способна оказать влияние на десять процентов неопределившихся с позицией. «Все остальные уже знают, чего они хотят. Но только об этом не очень любят говорить громко, потому что это целая индустрия, в которой крутятся большие деньги», — отметил специалист.
«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.