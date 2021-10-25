Tesla подорожала до триллиона долларов

Акции американского производителя электромобилей Tesla подорожали на фоне повышения цены отдельных моделей и публикации позитивной финансовой отчетности, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На момент публикации бумаги Tesla торговались по 990,54 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 8,89 процента.

На пике котировки достигали 998,07 доллара. Таким образом общая рыночная капитализация компании превышала триллион долларов. На момент публикации она равнялась 994,6 миллиарда долларов.

Рост котировок произошел на фоне двух событий: публикации квартальной отчетности компании, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца (1,6 миллиарда долларов, рост на 389 процентов), и сообщений о росте на пять тысяч долларов — до 95 и 105 тысяч — цен на модели Model S и Model X.