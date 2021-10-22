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Tesla нашла способ сделать электромобили дешевле

Bloomberg: Tesla заявила о переходе на более дешевые LFP-батареи
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Фото: David von Diemar / Unsplash

Электромобильный гигант Tesla заявил о переходе на литий-железо-фосфатные батареи (LFP-батареи) при производстве всех базовых версий своих машин, пишет Bloomberg. Их стоимость ниже, что может стать способом сделать производство электромобилей дешевле.

Tesla от TradingView

В Китае компания Tesla давно оснащает базовые модели электромобилей LFP-батареями. Теперь она находит возможным распространить эту практику за пределы китайского рынка. Переход на LFP-батареи коснется электромобилей Tesla, рассчитанных на среднюю дальность поездок, до этого LFP-батареи использовались в моделях Tesla Model 3 и Model Y. Решение принято в рамках стратегии по использованию бюджетных компонентов для производства более дешевых моделей. Большая часть индустрии на данный момент использует никель и кобальт для производства литий-ионных батарей. Однако поставки необходимых материалов ограничены, цены на них растут во всем мире. При этом добыча кобальта на рудниках в Демократической Республике Конго, главного поставщика ресурса, происходит с нарушением условий труда, что является этической проблемой для компаний.

Эксперты отмечают, что в производстве LFP-батарей возникали технические сложности, но сейчас в их производстве наметился прогресс. Tesla сообщила, что старшие комплектации электромобилей компании по-прежнему будут оснащаться батареями с содержанием никеля, кобальта и лития. Tesla уже начинала продажи версии электрокара Model 3 с LFP-батареями в США, чтобы компенсировать производственные проблемы в начале третьего квартала 2021 года и выполнить план по поставкам. Компания заявляла, что клиенты, которые перейдут на Model 3 с LFP-батареей, смогут получить модель раньше исходной даты доставки.

По словам финансового директора Tesla Зака Киркхорна, высокие цены на никель серьезно сказываются на стоимости производства батарей. «Некоторые из этих затрат мы брали на себя. Это немалые суммы», — сказал он. Поэтому использование LFP-батарей станет выходом для Tesla и позволит удешевить производство. По словам исполнительного директора некоммерческой торговой ассоциации аккумуляторных технологий в Северной Америке NAATBatt Джими Гринбергера, в Tesla считают, что технология LFP-батарей продолжит совершенствоваться.

При этом в будущем у Tesla могут появиться сильные конкуренты, например китайский производитель аккумуляторов SVOLT уже сообщал о создании первой батареи, которая не содержит кобальта. SVOLT готова начать массовое производство таких батарей, она презентовала первый силовой агрегат с аккумулятором емкостью 82,5 киловатт-час, установленный на электрокаре компании Great Wall Motors. По словам представителей SVOLT, при нормальных температурах такая батарея позволяет проехать автомобилю около 600 километров на одном заряде. Также с новым аккумулятором электрокар может разогнаться до ста километров в час менее чем за пять секунд.

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