Tesla показала рекордную прибыль и выручку

Tesla отчиталась о рекордных показателях за третий квартал 2021 года. Чистая прибыль компании составила 1,6 миллиарда долларов против 331 миллиона долларов годом ранее.

Выручка автогиганта взлетела на 57 процентов, до 13,8 миллиарда долларов (против 8,8 миллиарда годом ранее). При этом основатель компании Илон Маск впервые не участвовал в презентации финансовой отчетности. Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн сказал, что нехватка чипов и проблемы с поставками повлияли на работу заводов компании.

«Люди хотят покупать автомобили Tesla, но мы не можем увеличить выпуск так быстро» — отметил он. Компания в третьем квартале продала 241,3 тысячи электромобилей, это на 73 процента больше аналогичного периода прошлого года. С начала 2021 года рыночная капитализация Tesla увеличилась на 22,7 процента, до 855,6 миллиарда долларов.

Маск может стать первым в мире триллионером благодаря своей компании SpaceX, уверен аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. В настоящее время состояние американского предпринимателя оценивается в 241,4 миллиарда долларов, доля SpaceX в нем составляет менее 17 процентов.