Сбер начал торговать Tesla

Принадлежащий Сберу онлайн-сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» начал торговать электрокарами Tesla. Россияне уже могут приобрести новые и подержанные электромобили Tesla Model 3 и Tesla Model Y, а Tesla Model X появится на сайте в конце октября. Пресс-релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В «СберАвто» отметили, что на сервисе автомобили представлены по финальным ценам — они уже прибыли в страну и прошли необходимые таможенные процедуры. Все электрокары снабдили системами экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» и последней версией программного обеспечения на русском языке.

Tesla Model 3 представлены на сайте в двух комплектациях — заднеприводная Standard Range Plus с мощностью 296 лошадиных сил и запасом хода 448 километров и полноприводная Long Range с мощностью 367 лошадиных сил и запасом хода 614 километров.

Электрокар Tesla Model Y доступен лишь в модификации Long Range Dual Motor с полным приводом и мощностью в 350 лошадиных сил — от одного заряда на нем можно проехать 460 километров. Tesla Model X также поступит в единственной комплектации — Tesla Performance Ludicrous с запасом хода в 548 километров. В пресс-службе подчеркнули, что в перспективе на сервисе появится больше моделей в разных модификациях, и пользователи смогут оформить предзаказ на любую из них.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак отметил важность развития экологически чистого транспорта в стране и предложил пересадить чиновников на электромобили. Сам Новак продолжает ездить на машинах с двигателями внутреннего сгорания, но объясняет это невозможностью лично выбирать транспорт.