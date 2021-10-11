«Почта России» задумала перейти на электромобили

Компания «Почта России» задумала сократить вред для окружающей среды и перейти на электромобили. Для перевозки посылок и писем почтовая сеть получила тестовую партию первого российского коммерческого электрокара GAZelle e-NN, сообщается на сайте компании.

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«ГАЗель» на электродвигателе способна транспортировать до 2,7 тонны груза и быстро «заправляться» — за полчаса аккумулятор зарядится на 80 процентов. Полной зарядки электрокару хватит, чтобы преодолеть 120 километров на максимальной скорости — 100 километров в час.

В «Почте России» отметили, что компания уже активно использует более экологичную альтернативу бензину — газовое топливо. Фургон на электродвигателе почтовая сеть запустит впервые. Другая новинка, которую в скором времени начнет испытывать «Почта России» — электрический трицикл. Тестовую партию электрокаров для перевозки небольших грузов в скором времени поставит нижегородская компания «Форвард». Стоить такие машины будут около 600 тысяч рублей и смогут перевозить до 90 килограммов.

Другой российский автопроизводитель, «КамАЗ», в начале сентября представил первый в стране пассажирский автобус на водороде. В компании считают, что будущее экологичного транспорта в России именно за этим видом топлива — когда появится соответствующая инфраструктура, водородный транспорт сможет конкурировать с традиционным по себестоимости.