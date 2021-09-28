Названы причины невостребованности электрокаров в России

Рынок электромобилей в России пока не развит, но у невостребованности машин с электродвигателем есть основания, заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов. Пока что электрокары остаются в России нишевым продуктом, объяснил он, комментируя концепцию правительства по развитию электрического автомобильного транспорта.

«Огромные расстояния, температуры, плюс, бензин у нас намного дешевле. Есть много факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно переходили [на электротранспорт]. И еще более существенный момент — полное отсутствие инфраструктуры», — назвал причины эксперт.

Учитывая отсутствие собственного производства в России, поддержать переход к электромобилям на начальном этапе могли бы льготы на импортные авто, полагает специалист. «Если появится определенный парк электромобилей, то это создаст стимул к дальнейшему развитию инфраструктуры», — заметил специалист. При этом для развития инфраструктуры, по его словам, на начальном этапе потребуется государственное финансирование.

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Меры по запрету продаж традиционных авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которые сейчас предполагаются в Евросоюзе, в России вряд ли возможны. «Есть тонкая грань — если очень жестко пойти по пути регулирования, это может ударить по малому, среднему бизнесу, которому придется обновлять свои автопарки, а для многих категорий граждан это сделает автомобили недоступными», — заметил эксперт.

По состоянию на 2020 год в России насчитывается около 11 тысяч электромобилей. Концепцию по развитию электрического автомобильного транспорта, которая призвана стимулировать сектор, правительство представило в конце августа. Согласно документу, к 2030 году парк должен достигать примерно 1,4 миллиона электромобилей, собственное производство планируется довести до 220 тысяч штук.

