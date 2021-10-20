Илон Маск приготовился стать первым триллионером

Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря своей компании SpaceX, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса.

Многие эксперты считают, что если Маск окажется триллионером, то не из-за Tesla. SpaceX готовится стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли, уверен Джонас. В настоящее время состояние американского предпринимателя оценивается в 241,4 миллиарда долларов, доля SpaceX в нем составляет менее 17 процентов.

В октябре капитализация SpaceX превысила 100 миллиардов долларов. Однако аналитик Morgan Stanley оценивает стоимость SpaceX в 200 миллиардов. Самым дорогим проектом внутри компании Джонс считает Starlink — систему спутниковой связи.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил у Маска шесть миллиардов долларов на борьбу с угрозой голода и его последствиями. Бизли отметил, что 42 миллиона человек в этом году оказались на грани голода.