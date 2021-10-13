Последний дом Илона Маска продадут с огромной скидкой

Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск снизил цену на свой особняк в Калифорнии — последний в собственности — на 15 процентов. Теперь его стоимость составляет 32 миллиона долларов, сообщает Bloomberg. Предприниматель пошел на уступку всего через несколько дней после того, как стало известно о переносе штаб-квартиры Tesla в город Остин, штат Техас.

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Согласно информации в базе недвижимости Zillow, особняк Маска в настоящее время продается за 31,99 миллиона долларов. Ранее он стоил 37,5 миллиона. Таким образом, будущему покупателю дали огромную скидку — в 5,5 миллиона долларов.

Общая площадь дома — около 1,5 тысячи квадратных метров. В нем семь спален, десять ванных комнат. Особняк возведен в 1916 году. Внутри есть библиотека, музыкальный зал и бассейн. До сих пор дом, расположенный в городе Хиллсборо в районе залива Сан-Франциско, сдавался под проведение мероприятий.

Стоимость лота снизилась менее чем через неделю после объявления о переносе штаб-квартиры Tesla из калифорнийского Пало-Альто в техасский Остин. Бизнесмен лично сообщил о переезде, не раскрыв причины этого решения.

О намерении избавиться от всего имущества Маск заявил в Twitter 1 мая 2020 года. Тогда же он написал, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим стоимость акций обрушилась на 7,1 процента. Впоследствии миллиардер действительно распродал всю недвижимость в США. Дом в Хиллсборо — последний в собственности Маска.