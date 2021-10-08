Илон Маск рассказал о своей мечте

Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился своей мечтой. Он признался в своем Twitter-аккаунте, что хотел бы заняться разработкой электрического самолета.

Маск рассказал о желании создать сверхзвуковой электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Однако он подчеркнул, что в данный момент он не способен выделить время этой разработке.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», — ответил Маск на вопрос одного из своих подписчиков, чем бы он хотел заняться в дальнейшем.

Ранее Илон Маск объявил о запуске спутникового интернета Starlink в октябре. Предполагается, что в недалеком будущем проект начнет работать и на территории СНГ — в частности, переговоры об этом ведут SpaceX и представители союза.

По мнению генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, спутники компании SpaceX Starlink могут использовать в антироссийских военных целях. В частности, он допустил их применение для управления крылатыми ракетами и раздачи вредоносного контента.