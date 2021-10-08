Космическая компания Маска достигла нового рекорда

Оценка SpaceX Илона Маска достигла 100 миллиардов долларов после того, как существующие инвесторы объявили о продаже своих акций. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

У SpaceX есть соглашение с новыми и уже существующими инвесторами о продаже акций на сумму до 755 миллионов долларов по цене 560 долларов за акцию. Сделка увеличивает оценку капитализации космической компании до 100,3 миллиарда долларов. В настоящее время компания не привлекала новый капитал, так как предложение о покупке является вторичной продажей существующих акций. Стоимость ценных бумаг выросла на 33 процента по сравнению с февральской оценкой в 74 миллиарда долларов, когда цена за акцию составляла 419,99 доллара.

Рекордная оценка SpaceX делает ее одной из редких частных компаний «гектокорнов» — так называют бизнес, оцениваемый свыше 100 миллиардов долларов. Теперь SpaceX Маска является второй по величине частной компанией в мире, уступая только китайской Bytedance (владелец Tiktok). Стоимость SpaceX резко возросла за последние несколько лет, поскольку компания привлекла миллиарды для финансирования двух затратных проектов: Starship и Starlink.

Starlink — это план компании по созданию взаимосвязанной интернет-сети для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты. SpaceX уже запустила 1740 спутников Starlink. Сеть насчитывает более 100 тысяч пользователей в 14 странах, а стоимость услуг составляет 99 долларов в месяц.

Starship — ракета для запуска грузов и людей на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в южном Техасе. Следующим шагов в испытании ракеты станет выход на орбиту. Как сообщал Илон Маск в августе, Starship уже готов к полету, и осталось только получить разрешение от регулирующих органов.