Илон Маск потроллил Джефа Безоса в соцсети

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск потроллил основателя Amazon Джефа Безоса, прокомментировав его пост в Twitter.

В соцсети Безос вспомнил об обложке газеты Barron’s, которая вышла в мае 1999 года с заголовком Amazon.bomb. Статья предсказывала провал Amazon. «Слушайте и будьте открыты, но не позволяйте никому говорить вам, кто вы. Это была лишь одна из многих историй, рассказывающих нам обо всех способах, которыми мы могли потерпеть неудачу. Сегодня Amazon является одной из самых успешных компаний в мире, которая произвела революцию в двух совершенно разных отраслях», — написал миллиардер.

На это Илон Маск ответил лаконичным сообщением, отправив смайл в виде серебряной медали за второе место.

В конце сентября на фоне роста акций Tesla состояние Маска превысило отметку в 200 миллиардов долларов. Кроме того, оценка стоимости космической компании SpaceX превысила 100 миллиардов долларов после того, как существующие инвесторы объявили о продаже своих акций.

В результате это не только укрепило Маска на позиции самого богатого человека в мире, но и увеличило разрыв между ним и занимающим вторую строчку в рейтинге Безосом. В настоящее время личное состояние основателя Tesla оценивается в 222 миллиардов долларов, а капитал основателя Amazon — в 191 миллиард долларов.