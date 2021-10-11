Любимой криптовалюте Илона Маска предсказали рекордный рост

Криптовалюте Dogecoin предсказали рекордный рост. По мнению трейдера Джастина Беннетта, цена монеты может увеличиться более чем на тысячу процентов. К таким выводам эксперт пришел, проанализировав график курса. О своем предположении аналитик написал в Twitter-аккаунте.

«DOGE делает то, что умеет лучше всего. Последние два прорыва привели к росту на 1000 процентов и более. Последний раунд укрепления длился в три раза дольше, чем период, предшествовавших апрельскому прорыву на 1200 процентов», — написал Беннетт.

На момент написания новости Dogecoin торгуется по курсу 0,23 доллара, по данным криптобиржи CoinGecko. Илон Маск назвал «мемную» монету своей любимой после того, как в Twitter-аккаунте Dogecoin опубликовали шуточный опрос. В нем пользователям предложили проголосовать за наиболее подходящую кандидатуру на должность руководителя проекта, и миллиардер победил с большим отрывом. В мае 2021 года Илон Маск действительно присоединился к команде Dogecoin.

В сентябре миллиардер отметил существенный недостаток своей любимой криптовалюты. По словам Илона Маска, создатели Dogecoin должны уменьшить комиссию за сделки, чтобы монеты можно было чаще использовать при розничных покупках — например, при оплате кинофильмов.