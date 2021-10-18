Маск одним твитом поднял стоимость своей любимой криптовалюты

Цена Dogecoin выросла на 13 процентов после твитов Илона Маска

Цена «мемной» криптовалюты Dogecoin выросла на 13 процентов за четыре часа и превысила отметку в 0,27 доллара. Стоимость любимой криптовалюты Илона Маска поднялась после твитов миллиардера. Генеральный директор Tesla и SpaceX оставил комментарий под записью в Twitter-аккаунте одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса.

В своем твите программист призвал «сохранить Dogecoin абсурдным», а Маск ответил улыбающимся эмоджи. После миллиардер опубликовал в своем аккаунте рисунок животного, похожего на собаку с ракетой в лапах.

На момент написания новости Dogecoin торгуется по курсу в 0,25 доллара. За сутки любимая криптовалюта Маска выросла на 8,06 процента.

Ранее в октябре альткоину предсказали рекордный рост. По прогнозам трейдера Джастина Беннетта, цена Dogecoin вырастет более чем на тысячу процентов. К таким выводам эксперт пришел, проанализировав график курса. До этого в октябре стремительно выросла другая «мемная» криптовалюта. Монета Shiba Inu подорожала на 324 процента за неделю и поднялась на 12 строчку в рейтинге крупнейших криптовалют. Создатели альткоина называют свою криптовалюту «убийцей Dogecoin».