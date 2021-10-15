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В Канаде целый город начнут отапливать с помощью майнинга биткоинов

Канадский город Норт-Ванкувер начнут отапливать энергией от производства биткоинов
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Фото: Shawn.ccf / Shutterstock

Компания MintGreen заключает контракт с энергетической компанией города Норт-Ванкувер в Канаде, чтобы начать отопление более 100 жилых и коммерческих зданий с помощью инновационной низкоуглеродной энергии, указано в пресс-релизе MintGreen.

Предприятие Lonsdale Energy Corporation (LEC), полностью принадлежащее городу, стремится к декарбонизации своей деятельности и внедряет возобновляемые и экологически чистые источники энергии, уходя от использования обычного природного газа. В 2022 году городские власти и LEC добавят новый источник тепла в систему централизованного энергоснабжения: майнинг биткоинов. Использование технологий MintGreen поможет предотвратить попадание в атмосферу 20 тысяч тонн парниковых газов, которые мог бы произвести природный газ.

MintGreen запатентовала так называемые «цифровые котлы», которые регенерируют более 96 процентов электроэнергии, используемой при добыче биткоинов. Техника преобразует эту энергию в тепловую, и полученный продукт можно использовать для обогрева жилых районов города и обслуживания промышленных процессов. Компания подчеркнула, что криптофермы работают на полную мощность 365 дней в году, поэтому инновационный источник энергии является надежным и не подвержен риску перебоев в подаче тепла.

Многие представители крипторынка работают над снижением углеродных выбросов в мире. Американская компания Great American Mining решила помочь нефтепроизводителям снизить вредные выбросы с помощью майнинга. Проблема сжигания попутного нефтяного газа, который выделяется при добыче и подготовке топлива, давно мешает компаниям достигать своих климатических целей. Great American Mining предложила использовать эту энергию для производства цифровой валюты, а не тратить ее впустую, сжигая газ с помощью факелов и загрязняя атмосферу. Ее продуктом уже пользуется ряд нефтяных предприятий.

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