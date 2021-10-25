Российская актриса заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о тяжелом семейном конфликте, из-за которого она долгое время не могла видеть собственных внуков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Васильевой, после развода ее сына Филиппа невестка артистки Анастасия Бегунова уехала в Германию и забрала детей с собой. Васильева просила дать ей возможность видеться с внуками Ваней и Гришей, но невестка потребовала от бывшей свекрови деньги за свидания с мальчиками — по 200 тысяч рублей в месяц. Отношения женщин наладились, когда Васильева купила внукам недвижимость в Москве общей стоимостью в 30 миллионов рублей.

«Я на будущее купила им, Ване и Грише, квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — поделилась знаменитость.

Теперь Бегунова часто приходит к артистке в гости, они обнимаются и целуются при встрече, призналась Васильева.

Ранее Васильева рассказала о жизни в квартире на улице Шверника в Академическом районе Москвы. Она назвала место «концом света», отметив, что замечала там тараканов и чувствовала себя некомфортно. Позже актриса переехала на Таганку.