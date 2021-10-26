«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие путем выпуска облигаций

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций. В рамках данной программы компания сможет выпускать биржевые облигации общим объемом до 50 миллиардов рублей с максимальным сроком погашения 15 лет, параметры отдельных выпусков будут устанавливаться в каждом конкретном случае.

В компании пояснили, что регистрация бессрочной программы биржевых облигаций объемом до 50 миллиардов рублей позволит «Биннофарм Групп» диверсифицировать источники фондирования. «Компания планирует активно присутствовать на облигационном рынке, привлекая средства для реализации инвестиционной программы и рефинансирования долговых обязательств, поэтому Советом директоров был утвержден указанный объем программы. Параметры отдельных выпусков в рамках программы будут установлены решениями о выпуске», — пояснила финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.

Благодаря выходу на облигационный рынок компания привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, масштабирования бизнеса и развития портфеля путем сделок M&A.

Созданная в 2020 году в результате объединения фармацевтических активов АФК «Система» «Биннофарм Групп» сегодня является одним из самых быстрорастущих игроков российского фармацевтического рынка. Выручка группы в 2020 году выросла на 30,1 процента год к году и составила 21,4 миллиарда рублей, а рост рынка за аналогичный период составил 13,8 процента. По данным отраслевого аналитического агентства AlphaRM «Биннофарм Групп» сегодня занимает 4 место среди крупнейших российских фармкомпаний.