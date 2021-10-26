«Роснефть» впервые за десять лет подорожала до 100 миллиардов долларов

Капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила 100 миллиардов долларов. В ходе торгов на Московской бирже акции компании дорожали до 663 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:55 ее акции торгуются на уровне 659 рублей, скорректировавшись по отношению к максимуму. В настоящее время она вместе с «Газпромом» и «Сбером» входит в тройку самых дорогих российских компаний.

Акции «Роснефти» растут на фоне продолжающегося повышения нефтяных котировок и энергетического кризиса. В середине октября инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел целевые цены по российскому нефтегазовому сектору, в том числе поднял целевая цена по «Роснефти» на 15 процентов.

До этого улучшение показателей компании в 2021-2023 года спрогнозировало международное кредитное рейтинговое агентства S&P.