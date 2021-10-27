В России расширят перечень отраслей для получения антикризисной помощи

Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом сообщают «Известия».

Перечень пополнился шестью сферами: стоматологией, химчистками, парикмахерскими и салонами красоты, дополнительным образованием, ремонтом, а также услугами по уходу за детьми. По оценкам Минэкономразвития, такая корректировка может потребовать порядка 20 миллиардов рублей дополнительного финансирования на 2022 год.

По задумке властей, перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям малого и среднего бизнеса легче перенести ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По ее условиям, предприятия из пострадавших сфер бизнеса смогут получить займ на любые цели в размере до 1 МРОТ на каждого занятого на 12 месяцев под три процента, а главным условием для получения такой помощи является сохранение рабочих мест на уровне не менее 90 процентов.