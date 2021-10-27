Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории. Об этом сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что состояние Маска увеличилось на 36,2 миллиарда долларов вследствие подорожания акции Tesla. Общая рыночная капитализация компании также достигла рекорда и превысила триллион долларов после публикации квартальной отчетности, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца.

Сейчас его активы насчитывают 271,3 миллиарда долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (194.1 миллиарда долларов), замыкает тройку генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (187.5 миллиарда).

До этого статус самого богатого человека в истории удерживал Безос, когда его богатство достигло отметки в 212 миллиардов долларов.