Илон Маск одним твитом обвалил курс «мемной» криптовалюты

Курс криптовалюты Shiba Inu обвалился после того, как Илон Маск рассказал о своих инвестициях в цифровые монеты. Миллиардер написал о предпочтениях в криптомонетах в своем Twitter-аккаунте.

«Нисколько», — ответил Илон Маск на вопрос о том, сколько монет Shiba Inu он держит в своем инвестиционном портфеле. Миллиардер уточнил, что приобрел «из любопытства» биткоин, Ethereum и Dogecoin, и напомнил, что не стоит рисковать всем своим состоянием из-за криптовалюты.

«Истинная ценность — это создание продуктов и предоставление услуг своим собратьям-людям, а не деньги в какой-либо форме», — считает Маск.

В понедельник, 25 октября, «мемная» криптовалюта упала на 15 процентов со своего рекордного показателя. Сейчас Shiba Inu торгуется по курсу 0,00003902 доллара, согласно данным CoinGecko.

Любимой криптовалютой Илона Маска считается Dogecoin. Свою поддержку миллиардер объяснил тем, что многие сотрудники его компаний Tesla и SpaceX инвестировали в эту монету. «Они не финансовые эксперты или технологи Кремниевой долины. Поэтому я решил поддержать Dogecoin — он похож на народную криптовалюту», — написал Илон Маск. Ранее в октябре предприниматель всего несколькими твитами поднял стоимость своей любимой криптовалюты, ответив на сообщение одного из ее создателей.