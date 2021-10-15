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Миру предрекли финансовый кризис из-за криптовалюты

Банк Англии: криптовалюта поставила мир под угрозу уровня кризиса 2008 года
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Фото: Executium / Unsplash

Торговля криптовалютами поставила мир под угрозу глобального финансового кризиса, заявил заместитель руководителя Банка Англии Джон Канлифф в интервью CNBC. Представитель британского регулятора предрек мировой экономике образование пузыря, аналогичного тому, что образовался на американском рынке во время ипотечного кризиса.

Канлифф обосновал свое мнение, сравнив темпы роста рынка криптоактивов с увеличением рынка субстандартной ипотеки в 2008 году. Капитализация рынка цифровых денег выросла с 16 миллиардов долларов в 2016 году до уровня 2,3 триллиона долларов на сегодняшний день. Схожими темпами расширялся ипотечный рынок США — за один год он увеличился на 1,2 триллиона долларов.

Регулирующие органы во всем мире начали разрабатывать систему регулирования, чтобы управлять экспоненциальным ростом криптоактивов, но Канлифф считает, что соответствующие правила необходимо ввести в срочном порядке. «Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро, причем растет в основном в нерегулируемом пространстве, органам финансовой стабильности стоит очнуться и обратить на это внимание», — сказал представитель Банка Англии. Он напомнил, что цена биткоина падала на 10 процентов за день почти 30 раз в течение последних пяти лет.

Канлифф считает, что прямо сейчас цифровые деньги не могут обрушить мировую финансовую систему, но текущие способы применения криптоактивов угрожают финансовой стабильности, поскольку большинство из них «не имеют внутренней стоимости и подвержены серьезным ценовым корректировкам». «Криптомир начинает подключаться к традиционной финансовой системе, и мы наблюдаем появление игроков с финансовым рычагом [которые используют заемные средства с целью увеличить прибыль, не имея достаточного для этого капитала]. И что особенно важно, это происходит в нерегулируемом пространстве», — подчеркнул представитель Банка Англии. Он добавил, что именно большая закредитованность, а также взаимосвязанность в банковской системе, привели к обвалу финансовой системы США в 2008 году.

Bitcoin от TradingView

Вместе с тем Канлифф признал, что правительства и регулирующие органы должны быть осторожны и не реагировать на новшества слишком остро. Нельзя классифицировать новые подходы как «опасные» просто потому, что они другие, считает он. По его мнению, криптотехнологии открывают перспективу «радикальных улучшений» в финансовой сфере. «Технологии и инновации на протяжении всей истории способствовали развитию финансов. Криптотехнологии предлагают прекрасные возможности», — сказал Канлифф. Он добавил, что хорошо продуманные стандарты и правила могут и должны позволить управлять рисками на рынке цифровых денег так же, как управляют ими в сфере традиционных финансов.

Bitcoin и Ethereum, две крупнейшие криптовалюты, упали в цене более чем на 30 процентов в начале 2021 года, затем восстановились, но все равно остались чрезвычайно нестабильными. У многих экспертов вызывает беспокойство тот факт, что цены на криптовалюты подвержены множеству внешних факторов: от комментариев главы Tesla Илона Маска до репрессивных мер со стороны правительства Китая.

В сентябре группа американских активистов, представляющих интересы инвесторов, направила письмо председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру с призывом усилить контроль над рынком криптовалют, в особенности над стейблкоинами, криптовалютным кредитованием и биржами. По мнению авторов заявления, регулирующие органы должны разработать специальные нормы, чтобы «лучше защитить инвесторов и улучшить целостность и стабильность рынков цифровых активов».

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