Глава криптобанка объяснил взлет добычи биткоина в России

Мировая доля России в добыче биткоина за два года взлетела в два раза по причине дешевой электроэнергии в этой стране и жесткого регулирования крипторынка в Китае. Таким образом ситуацию объяснил глава криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон, пишет «Газета.ру».

По его словам, уже весной многие майнеры начали искать страны для миграции из Китая и обратили внимание на Россию и Казахстан. Они расположены поблизости, в обеих странах также был развит майнинг, так что переезд был достаточно комфортен.

Эксперт подчеркнул, что помимо дешевой энергии, привлекательными были так называемые майнинг-отели — специальные площадки для добычи криптовалют. Они существуют в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Татарстане.

Впрочем, Росс-Джонсон напомнил, что более состоятельные майнеры предпочитали переезд в США. До этого глава компании EMCD Михаэль Джерлис указывал, что при всех своих возможностях Россия пугает компании непредсказуемым законодательными инициативами и неуверенностью в том, что развитие будет долгосрочным.

Ранее школа бизнеса при Кембриджском университете объявила, что, согласно подсчетам ее специалистов, Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. С сентября 2019 года по август 2021-го доля страны в глобальной добыче выросла с 5,9 процента до 11,2 процента.