США призвали усилить контроль над крипторынком

Многие криптовалютные проекты нарушают правила защиты инвесторов и заслуживают более тщательного контроля со стороны регулирующих органов. К улучшению надзора над сектором власти призвала группа активистов, представляющих интересы инвесторов, в письме к председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру, пишет Bloomberg.

Стейблкоины (криптовалюты, привязанные к реальным активам — наличным деньгам, коммерческим бумагам, корпоративные облигациям или физическим товарам), криптовалютное кредитование и биржи заслуживают повышенного внимания со стороны SEC, говорится в коллективном обращении образовательного фонда «Американцы за финансовую реформу», Федерации потребителей Америки и других правозащитных групп. «Без значительного нормативного регулирования рынок цифровых активов родился и превратился в Дикий Запад, — написали представители организаций, повторяя метафору, часто используемую самим Генслером. — Комиссии и другим федеральным финансовым регуляторам срочно необходимо обеспечить соблюдение закона, чтобы лучше защитить инвесторов и улучшить целостность и стабильность рынков цифровых активов».

Так как стейблкоины обеспечиваются не только стабильными активами, но и облигациями, в письме утверждается, что они уязвимы для рыночных потрясений, как и другие криптовалюты. «Очевидно, что оба продукта могут создать значительные риски для инвесторов и потребителей», — говорят правозащитники о Tether и USD Coin, двух крупнейших стейблкоинах. Некоторые законодатели заявляют, что Конгрессу и регуляторам необходимо уточнить правила оборота ценных бумаг на фоне активного развития новой технологии. Однако активисты считают, что SEC должна обеспечивать соблюдение уже существующих законов по защите инвесторов, а не создавать препятствия для криптовалютной отрасли.

SEC и другие регуляторы усиливают контроль над рынком цифровых денег, который за последнее десятилетие вырос в многомиллионную индустрию и может перевернуть традиционную финансовую систему. Комиссия несколько раз угрожала судебными исками участникам сектора, критикуя новые криптопроекты. Популярная биржа Coinbase недавно отложила запуск программы криптовалютного кредитования после того, как SEC заподозрила проект в незаконном обороте ценных бумаг и пригрозила бирже судебным иском в случае запуска сервиса. Министерство финансов США вместе с другими госорганами также анализирует рынок стейблкоинов и разрабатывает рекомендации по новым правилам надзора и регулирования.

Опасения активистов могут быть оправданы тем, что даже самые раскрученные блокчейны криптовалют могут оказаться ненадежными. Например, 14 сентября в сети взлетевшей в цене валюты Solana произошел сбой, остановившей обработку транзакций на 17 часов.

