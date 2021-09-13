США захотели восстановить экономику за счет табака и криптовалюты

Демократы из бюджетного комитета Палаты представителей США выступили за повышение максимальной ставки корпоративного налога до 26,5 процента, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Политики также рассчитывают на введение налогов на криптовалюту и табак, чтобы покрыть расходы на финансирование плана президента Джо Байдена по восстановлению экономики на 3,5 триллиона.

Однако такие меры не принесут бюджету достаточно денег для принятия крупного пакета социальных расходов, который продвигает глава государства. Байден ожидал повышения максимальной ставки корпоративного налога до 28 процентов вместо 26,5, предложенных членами его партии. По словам источников, налог на прирост капитала вырастет с 20 процентов до 25 вместо цифры в 39,6 процента, которую предлагал президент. Демократы также намерены ввести дополнительный сбор в размере трех процентов для лиц со скорректированным валовым доходом (прибыль после вычета всех невозвратных расходов и иных отчислений), превышающим пять миллионов долларов.

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Кроме того, бюджетный комитет предложил облагать цифровые деньги налогом так же, как и другие финансовые инструменты в стране. За счет сборов с криптовалютных транзакций власти планируют добавить в бюджет около 16 миллиардов долларов. Ту же сумму демократы хотят получить за счет уменьшения налоговых вычетов с премий чиновникам, занимающим руководящие должности. Важным пунктом плана является повышение сборов на табак и никотиновые продукты, включая электронные сигареты — по предварительным оценкам, эта мера принесет 96 миллиардов долларов.

«[Предложение комитета] отвечает двум основным целям, которые президент поставил в начале этого процесса [согласования пакета поддержки]: оно не повышает налоги для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов [в год], и отменяет основные элементы налоговых льгот Трампа для богатых [граждан] и корпораций, которые не сделали ничего для укрепления экономического здоровья нашей страны», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

В документе, распространенном среди членов обеих партий и полученном Bloomberg, приводятся предварительные оценки, согласно которым новые меры принесут 2,9 триллиона долларов дохода в бюджет. Эта сумма включает 700 миллиардов от введения налога для богатых и уменьшения субсидий на покупку лекарств по программе здравоохранения Medicare. Документ также учитывает 600 миллиардов долларов от потенциального роста экономики США, который увеличит налоговую базу граждан — если благосостояние американцев улучшится, за счет налогов удастся полностью «оплатить» бюджетный план Байдена на 3,5 триллиона. Но оппозиционная правозащитная группа «Американцы за налоговую реформу» заявила, что повышение ставки корпоративного налога увеличит счета за коммунальные услуги и сделает США менее конкурентоспособными на мировой арене.

В августе Палата представителей одобрила бюджетный план Байдена по поддержке экономики страны. Средства будут направлены на финансирование системы социальной защиты, окружающей среды и другие программы в течение следующего десятилетия. Большую часть этих денег демократы планируют собрать за счет повышения налогов для богатых граждан и крупных компаний. Однако недавно появилась информация, что американские богачи могут избежать уплаты налогов с помощью лазейки в налоговом законодательстве.