Расовое неравенство обошлось США в триллионы долларов

Расовое неравенство в трудоустройстве, образовании и заработке обошлось экономике США почти в 22,9 триллиона долларов за последние тридцать лет. Сумма может вырасти, так как число представителей меньшинств увеличивается. К такой цифре в своем отчете пришли экономисты, чьи выводы приводит Bloomberg.

«Возможность участвовать в экономической жизни и добиваться успеха с помощью своих способностей и усилий — это основа нашей нации», — отметили автора отчета. — «К сожалению, структурные барьеры мешали многим американцам, оставляя таланты миллионов людей недооцененными. Результатом стали потери в благосостоянии — не только для пострадавших от неравенства, но и вообще для всех».

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Авторы доклада — президент Федеральной резервной системы (ФРС) Сан-Франциско Мэри Дейли, Шелби Бакман из Стэнфордского университета, вице-президент по развитию сообщества в ФРС Сан-Франциско Лаура Чой и Лили Сейтелман из Бостонского университета. «Это очень простой пример для демонстрации того, что рост ВВП полезен для всех и что снижение неравенства — это не игра, где одна сторона обязательно выигрывает, а другая — проигрывает», — объяснил суть исследования Мэри Дейли. — «При борьбе с неравенством мы не перераспределяем куски пирога, мы на самом деле увеличиваем размер этого пирога для всех. Это совсем не то, о чем многие люди думают, когда слышат о равенстве».

Экономисты в отчете подсчитали, как неравенство повлияло на рост ВВП с 1990 года. Стоимость неравноправия авторы измерили с помощью показателей труда и занятости. На результаты повлияли такие различия, как разрывы в зарплате между темнокожим и белым населением или пропасть в уровне занятых на работе граждан — эти факторы способствовали потере производства.

По мнению авторов, образование само по себе не является решением проблемы расового неравенства. При одинаковом уровне подготовки белые и американцы азиатского происхождения имеют больше шансов получить работу, соответствующую их квалификации. А их темнокожим и испаноязычным сверстникам, скорее, предложат вакансию, подразумевающую более низкий уровень образования.

«Устойчивая и большая разница в возможностях трудоустройства расовых и этнических меньшинств указывает на значительное недоиспользование человеческих ресурсов, которые при более справедливом распределении могли бы увеличить объем производства», — пишут авторы.

Исследователи также отметили, что в будущем неравенство негативно скажется на экономике даже в большей степени, так как размер крупных групп меньшинств, таких как испаноязычные американцы, продолжает расти. Более справедливое распределение ресурсов будет, наоборот, способствовать инновациям и предпринимательству, а также заложит основу для уверенного экономического роста.

Расовые меньшинства являются одной из самых социально уязвимых групп в США. Разрыв в благосостоянии между темнокожим и белым населением обусловлен в том числе историческими причинами. Отголоски рабовладельческого строя и десятилетия дискриминации до сих пор негативно сказываются на благосостоянии расовых меньшинств Америки.