Суд США запретил прощать долги темнокожим

Федеральный суд США временно запретил погашать долги темнокожих фермеров за счет фонда, запланированного на борьбу с пандемией коронавируса. Программу по устранению расового неравенства приостановили из-за претензий белых бизнесменов, зарабатывающих на сельском хозяйстве, пишет Associated Press.

Окружной судья Уильям Грисбах в Милуоки штата Висконсин 10 июня издал приказ, который временно приостанавливает действие новой программы поддержки социально незащищенных темнокожих владельцев ранчо, и принял сторону белых фермеров, которые пожаловались на обратную дискриминацию.

По программе администрации президента США Джо Байдена планировалось из фонда на ликвидацию последствий пандемии (1,9 триллиона долларов) выделить четыре миллиарда на погашение сельскохозяйственных ссуд, выданных темнокожим, американским индейцам, латиноамериканцам, американцам азиатского происхождения или жителям островов Тихого океана. Фермеры из числа меньшинств десятилетиями утверждали, что им несправедливо отказывают в госпомощи и ссудах.

Американская юридическая фирма Wisconsin Institute for Law and Liberty, отстаивая права белых фермеров, подала иск в суд в апреле 2021 года. Правозащитники настаивают, что прощение долгов меньшинствам несправедливо по отношению к фермерам из Висконсина, Миннесоты, Южной Дакоты, Миссури, Айовы, Арканзаса, Орегона и Кентукки. Банки США, в свою очередь, отказались погашать кредиты темнокожих фермеров до получения от государства дополнительных компенсаций за упущенные доходы по процентам.

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