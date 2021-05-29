Испанскую почту обвинили в расизме из-за марок цветов кожи

Государственная почтовая служба Испании представила набор из четырех марок, посвященный разным оттенкам кожи. Таким образом ведомство хотело привлечь внимание к расовому неравенству, однако вместе этого вызвало волну критики со стороны активистов. Испанскую почту обвинили в разрушительном и контрпродуктивном отношении к проблеме равенства, пишет The Guardian.

Мини-коллекция называется «Марки равенства», каждый из предметов которой изображает оттенок кожи. При этом чем он светлее, тем выше цена марки. Стоимость наиболее светлой составляет 1,6 евро (около 140 рублей), а наиболее темной — 0,7 евро (62 рубля). Выход набора приурочили к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В испанской почте заявили, что значимость человека определяет не цвет его кожи. Коллекция «Марки равенства» отражает «болезненную и несправедливую действительность», от которой следует отказаться.

Однако активисты, занимающиеся борьбой с расизмом, пришли в негодование от информационной кампании почтовой службы. Историк и руководитель правительственного совета по ликвидации расовой или этнической дискриминации Антуми Тоасидже заявил, что ирония и двоякость не помогут решить проблему неравенства, и призвал прекратить выпуск таких марок.

«Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда ошибочна», — написал Тоасидже в своем Twitter. Мадридское отделение неправительственной антирасистской организации SOS Racismo присоединилось к мнению историка и также выразило сожаление насчет действий почты.

Ранее расистские высказывания нашли в пьесах Шекспира. В произведениях драматурга эксперты увидели расистские формулировке о красоте «белизны кожи», а также заметили часто встречающееся противопоставление «темного» и «светлого». Некоторые ученые считают, что во всех пьесах Шекспира есть расистские настроения, поскольку в каждой упоминается «белизна».